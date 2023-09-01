NBC News: Белый дом готовит ответ на возможный импичмент Байдена

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Администрация действующего президента США Джо Байдена приступила к подготовке ответа на возможный запуск расследования в рамках процедуры импичмента со стороны республиканцев. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», - говорится в материале.
Таким образом, администрация Байдена готовится дать ответ против расследования, считая действия республиканцев бездоказательными. Утверждается, что в современной истории импичмент не строился на бездоказательной основе.
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