Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»

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ХАМАС разработал планы нападения на школы в израильском кибуце Кфар-Саад, намереваясь «убить как можно больше людей» и захватить заложников. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документы, обнаруженные израильскими службами быстрого реагирования у погибших боевиков ХАМАС.
«ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить «как можно больше людей», захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа», — утверждает американский телеканал.
Отмечается, что планы представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС по окружению деревни, чтобы затем проникнуть в них и напасть на места массового скопления мирных жителей. По информации канала, документы также содержат подробные карты местности.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян