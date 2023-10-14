Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не отменит законы, дискриминирующие закарпатских венгров. Об этом пишет РИА Новости.