NBC News: В штате Мэриленд мужчина с ножом мясника напал на людей, пострадали четыре человека

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В американском штате Мэриленд мужчина с ножом мясника напал на людей, сообщает NBC News. В итоге пострадали четыре человека. Уточняется, что нападения произошли в нескольких точках недалеко друг от друга.
«Полиция сообщила, что четыре человека получили ранения — один в критическом состоянии — в результате серии, казалось бы, случайных нападений с ножом», — говорится в заявлении полиции.Когда полицейские нашли нападавшего, он отказался сдаться и попытался напасть на них, держа в руке мясницкий нож. В результате по нему открыли огонь и он погиб.
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Артем Путинцев