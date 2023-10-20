NBC: Республиканцы согласовали нового кандидата в спикеры Палаты представителей

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Республиканская партия решила выдвинуть нового кандидата в спикеры палаты представителей США. Это конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает американский телеканал NBC.
Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.
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Артем Путинцев