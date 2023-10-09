NBC: США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford

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Соединённые Штаты отправили самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford в Израиль. В течение нескольких дней он прибудет в пункт назначения, сообщает NBC.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, авианосец сопровождают четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke и крейсер типа Ticonderoga. Предположительно, граждан США в Израиле для их защиты могут разместить на борту авианосца.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе», — цитирует издание слова главы американского оборонного ведомства.
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Диана Аванесян