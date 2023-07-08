NDR: Немецкая разведслужба вела тайную прослушку переговоров Лукашенко и Пригожина 24 июня

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Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) тайком прослушивала переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время недавнего мятежа. Об этом сообщает немецкая радиовещательная компания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сейчас нет на территории республики, и он находится в Санкт-Петербурге.
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