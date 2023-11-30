«Не должны бояться»: В Австрии призвали к переговорам с Россией

Западные страны панически боятся ситуации, при которой Россия может потерпеть поражение в конфликте с Украиной, с таким заявлением выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью для Berliner Zeitung.