«Не хватает смелости»: Полянский заявил о лицемерии Запада

Фото: iStock/timyee
Западным странам не хватает смелости, чтобы открыто высказаться о действиях Израиля в секторе Газа, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью для «РИА Новости».
«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», - прокомментировал ситуацию Полянский.
По словам дипломата, происходящее между Израилем и сектором Газа показало двойные стандарты, которые не гнушаются использовать западные лидеры в отношении выгодных или не выгодных им стран.
Читайте также:
РИА: Выбравшиеся из Газы россияне назвали нахождение в анклаве адом
Гутерриш: Палестинская администрация должна управлять сектором Газа
Politico: Детей, пожилых и людей с двойным гражданством могут освободить из Газы
Евгения Парфентьева