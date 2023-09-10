«Не хватает воли»: Кулеба осудил Запад за медленные темпы создания трибунала против РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил Запад за отсутствие прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» России, а также в передаче Киеву замороженных активов. Об этом пишет издание Barron’s.
Он уточнил, что решение первого вопроса идёт медленными темпами из-за разногласий Киева с западными партнёрами, а во второй вопрос не решается из-за того, что у Запада «явно не хватает воли».
Так, по словам Кулебы, Киев не устраивает создание трибунала, который основывался бы на судебной системе Украины, поскольку это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».
Также Украина требует передачи замороженных российских активов.
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Так, по словам Кулебы, Киев не устраивает создание трибунала, который основывался бы на судебной системе Украины, поскольку это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».
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Анастасия Чинкова