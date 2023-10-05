«Не очень хорошая новость»: Группа поддержки Украины начинает редеть

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Все больше западных союзников Украины начинают демонстрировать усталость от поддержки Киева в конфликте, пишет ABC.
«Это не очень хорошая новость ни для Украины, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях», - прокомментировали ситуацию в издании.
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