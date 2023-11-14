«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине

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Соединенные Штаты уже не уверены, готовы ли сохранять нынешний уровень поддержки Украины, не говоря о том, чтобы увеличить её, об этом Newsweek рассказал сотрудник американского конгресса, пожелавший остаться анонимным.
«Чтобы Украина победила, США придется не только придерживаться текущего курса (на поддержку Киева) — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
К тому же, бывший помощник одного из республиканцев в нижней палате Стивен Мур заявил, что в Соединенных Штатах каждый день нарастает оппозиция Украине. Всё меньшее количество людей положительно настроены по отношению к спонсированию конфликта на другом континенте.
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