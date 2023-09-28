«Не получат больше ни копейки»: В Венгрии призвали прекратить выделять помощь Украине

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Прежде чем выплачивать многомиллиардную помощь Украине, ЕС необходимо рассчитаться со странами-членами союза, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.
«Одно я точно могу сказать - поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.
По его словам, Еврокомиссия продолжает злоупотреблять своими полномочиями, оттягивая выплату Будапешту денежных средств, которые ему причитаются по закону.
«Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС», - подытожил Гуйяш.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.
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Евгения Парфентьева