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«Не получат даже в следующем году»: В НАТО признали, что не спешат включать в альянс Киев

Сийярто: В НАТО признали, что Киев не вступит в альянс даже не следующем саммите
29 ноября 2023, 14:33
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

На саммите глав министерств иностранных дел стран НАТО признали, что Украину не пригласят в альянс даже на следующем саммите, который состоится в 2024 году, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на следующем Вашингтонском саммите НАТО будет праздновать 75-летний юбилей», - прокомментировал ситуацию Сийярто.

Глава венгерского министерства иностранных дел в очередной раз напомнил о нарушении прав венгерского населения в Закарпатье.


Ранее датский телеканал DR высказал аналогичные мысли о вступлении Украины в Европейский союз. По словам журналистов, доклад о действиях, которые Киев выполнил, чтобы стать членом ЕС, будет готов только к весне будущего года. Поэтому, на предстоящем саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдёт в декабре, Украина, вероятнее всего, не получит приглашение о вступлении в ЕС.

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#украина
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#нато
#киев
#венгрия
#мид
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«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева
FA: На встрече глав МИД НАТО поменяли тон в отношении Украины
29 ноября 2023, 15:26

Фото: iStock/sandsun

На встрече глав министерств иностранных дел НАТО поменялся тон обсуждения украинского вопроса, об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По мнения автора статьи, вступление Украины в состав альянса будет отложено, в лучшем случае, до президентских выборов в Соединённых Штатах. 

В настоящий момент никаких реальных шагов для принятия Киева в Североатлантический альянс предпринято не будет, а все проблемы требований Украины будут решаться союзниками из НАТО исключительно на уровне обещаний. 

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#нато
#всу
#мид
#украина
#сша
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Бывший помощник Путина рассказал о тайных мечтах Киева
Сурков: в офисе президента Украины тайно мечтают о Минске-3
29 ноября 2023, 15:07

Фото: iStock/Liukov

В офисе президента Украины тайно мечтают о заключении новых Минских соглашений с Россией. Об этом бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков написал в своей статье «Сумерки на хуторе».
По его словам, в Киеве мечтают о «Минске-3», однако ожидания напрасны, так как Россия больше не является посредником, который помогает соседям в разборках. Сурков подчеркнул, что теперь страна выступает в роли основного участника борьбы, который «возьмет свое».
 
Экс-помощник президента заявил, что у руководства киевского режима нет дальнейшего плана действий, что служит серьезным поводом для недовольства народа Украины. Сурков также предрек Украине дезорганизацию и деградацию в будущем году.

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#киев
#вс рф
#сво
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Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведёт к третьей мировой войне
29 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал две основные причины, по которым Украина не может стать членом Североатлантического альянса.
Во-первых, по словам Сийярто, вступление Украины в состав Североатлантического альянса в нынешнее время приведёт к третьей мировой войне.

Во-вторых, на Украине всё ещё нарушаются права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Киев не получит приглашение о членстве в альянсе даже в следующем году, несмотря на то, что саммита НАТО в 2024 году, который состоится в американской столице Вашингтон, станет 75-м юбилейным саммитом альянса. 

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#мид
#нато
#киев
#венгрия
#война
#украина
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Суд Евросоюза постановил отменить санкции против Александра Пумпянского
29 ноября 2023, 14:43

Фото: iStock/MarianVejcik

Суд Европейского Союза постановил исключить из списка санкций сына российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского – Александра. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что суд отменил решение о внесении Александра Пумпянского в чёрный список Евросоюза, которое было принято 14 сентября прошлого года. 

При этом суд ЕС отказал в выплате морального ущерба в размере 100 тысяч евро. 

Согласно сообщению суда, не удалось доказать утверждение Совета ЕС о том, что Пумпянский имеет отношение к действиям, дестабилизирующих независимость и территориальную целостность Украины. 

Также постановлением суда Совет ЕС должен выплатить судебные издержки истца, а Еврокомиссия, добровольно выступившая в поддержку Совета ЕС, обязана оплатить собственные судебные расходы. 

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#суд
#санкции
#россияне
#евросоюз
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Политолог Дудчак: Проект США по «защите» права человека — обработка Армении
29 ноября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Политолога Александра Дудчака заявил, что планируемая программа США по продвижению прав человека в Армении является инструментом для обработки страны.
«Сейчас США активно взялись за обработку Армении. USAID — организация, которая участвует в большом количестве направлений. То, что они сейчас делают, — первый шаг. Они смотрят, на чём дальше сосредоточивать своё внимание для превращения Армении в очередную анти-Россию», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

Ранее сообщалось, что USAID намерено реализовать программу по продвижению прав человека в Армении. Целью проекта является борьба за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны.

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#сша
#права
#страны
#армения
#политика
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В НАТО готовятся к длительному и сложному конфликту с Россией
Столтенберг: передача Киеву F-16 не изменит ситуацию на поле боя
29 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Передача Украине истребителей F-16 не принесет изменений для ВСУ на поле боя, следует готовиться к длительному бою с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Столтенберг в ходе брифинга.
«F-16 усилят стойкость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя», - считает Столтенберг.

При этом он не обозначил сроки передачи Украине F-16.

По его словам, для достижения успеха «должны работать много разных вещей и качеств». Таким образом, генсек НАТО уверен, что необходимо готовиться к длительному и сложному бою, предоставляя Украине ракеты, Himars, истребители F-16 и системы ПВО. Все это необходимо делать в совокупности, заключил Столтенберг.

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#украина
#нато
#всу
#ракеты
#рф
#истребители
#пво
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В Белоруссии приняли закон об изъятии денег у богатых
В Белоруссии в два раза повысили налоги для богатых для изъятия доходов
29 ноября 2023, 14:31

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Палата представителей Национального собрания Белоруссии в последнем чтении приняла закон, в котором фигурирует повышение налога для состоятельных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента.
Отмечается, что одним из пунктов закона о налоговых изменениях на предстоящий год вводится увеличение налогового сбора с 13 до 25% для богатых белорусов, чьи доходы превышают 5,7 миллионов российских рублей в год. 

Кроме того, изменениям подвергся налог на прибыль для юридических и физических лиц. Ставка повысилась с 20 до 25% для тех лиц, прибыль компаний которых превышает 713 миллионов российских рублей в год. 

В Белоруссии оценили новый законопроект, назвав его хорошим результатом работы, направленной на совершенствование налоговой системы. По словам авторов, нововведения позволят сбалансировать интересы субъектов хозяйствования, граждан и государства. 

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#белоруссия
#закон
#налоги
#доходы
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В ХАМАС освободят нескольких россиян в знак признательности Путину
29 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

В ХАМАС заявили, что готовы освободить еще нескольких россиян знак признательности президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.
«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина», - написал Марзук в соцсети X.

При этом он добавил, что в среду освободят еще нескольких российских граждан вне рамок сделки о перемирии.

26 ноября палестинское движение ХАМАС освободило одного из заложников, имеющего гражданство России. Сообщается, что это решение ХАМАС принял в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина, а также в знак признания российской позиции. Заложника-россиянина передали Красному Кресту.

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#гражданство
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#договор
#сделки
#рф
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В Госдуме предложили переименовать Финский залив
Депутат ГД Нилов предложил переименовать Финский залив из-за действий Хельсинки
29 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив из-за недружественных действий со стороны Финляндии.
Парламентарий предложил сменить название на Невский или Кронштадский, как он именовался 300 лет назад по указу Петра I. 

Ранее стало известно, что Финляндия 30 ноября закроет последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакого конфликта между Финляндией и Россией нет, поэтому РФ не представляет угрозы для государства. По его словам, концентрация сил на границе – это избыточная мера. 

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#россия
#финляндия
#госдума
#санкт-петербург
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