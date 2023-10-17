«Не повторяйте ошибку Украины»: Американец призвал власти США сотрудничать с РФ

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Власти Соединенных Штатов должны взять инициативу о прекращении огня в секторе Газа, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для American Conservative.
«Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня, даже если это предполагает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.Эксперт также отметил, что Вашингтон не должен совершить ту же ошибку, что на Украине. США недооценили военный потенциал РФ, и сейчас рискуют сделать то же самое, недооценив мощь альянса мусульманских стран.
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Евгения Парфентьева