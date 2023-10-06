«Не смогут выдержать»: В ЕС засомневались в рациональности обещанной Киеву помощи

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В счетной палате Евросоюза засомневались, смогут ли они осилить помощь, которую пообещали предоставить Киеву, пишет Le Figaro.
Напомним, вчера комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
При этом, авторы статьи отметили, что положение экономики многих европейских стран сейчас находится не на самом высоком уровне, а внешний долг ЕС неумолимо растет. Счетная палата старается отговорить Еврокомиссию от опрометчивых решений.
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«Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – тире это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», - прокомментировали ситуацию журналисты.
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Евгения Парфентьева