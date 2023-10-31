«Не успеют вырваться»: В Киеве предсказали судьбу Зеленского и его подельников

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Президент Украины Владимир Зеленский и все его подельники окажутся в крайне плачевном положении, если координально не изменят политику прямо сейчас, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, будет очень плохая для них ситуация», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт напомнил, что нынешний глава Украины не выполнил ни одного обещания из своего предвыборной президентской компании. Единственный выход, который поможет ему избежать катастрофы - начать мирные переговоры о прекращении огня.
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