«Не всегда всё доходит»: Путин поручил Сальдо контролировать выплаты семьям погибших на Каховской ГЭС

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Необходимо обеспечить контроль за выплатами семьям погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с врио главой Херсонской области Владимиром Сальдо.
Ранее сообщалось, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибло более 50 человек, ещё 134 пострадали. Удары украинских военных привели к огромным выбросам воды из водохранилища, что привело к затоплению более 30 населённых пунктов. Расследованием случившегося занимался Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин.
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Анастасия Чинкова