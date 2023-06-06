Небензя: Киев атаковал Каховскую ГЭС для нанесения гуманитарного ущерба

Фото: официальный сайт МИД РФ
По словам Небензи, Москва очень сожалеет о том, что международное сообщество не услышало все ее предостережения касательно возможной диверсии на Каховской ГЭС с украинской стороны. А между тем, подорвав дамбу электростанции, Киев совершил немыслимое преступление, подчеркнул постпред РФ.
«В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. <...> Тысячи людей нуждаются в эвакуации <...> Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра», — отметил российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Он также призвал ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не повторять ошибок, как в случае с украинской провокацией в Буче и подрывом «Северных потоков». Россия, по его словам, заинтересована в проведении объективного расследования, но фиксирует начало кампании по дезинформации вокруг событий на Каховской ГЭС.
Ранее российский МИД официально потребовал другие государства осудить Киев за частичное разрушение Каховской ГЭС, которая полностью погрузилась под воду в результате нанесенных по ней ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом читайте в материале «Радио 1».