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Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский

16 сентября 2023, 21:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, на котором ожидается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой. По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.

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#рф
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Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса государств Сахеля
16 сентября 2023, 21:55

Фото: iStock/butenkow

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита написал в социальной сети X о том, что лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны.
Напомним, председатель нигерийской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил, что Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути. Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов.

Ранее лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.

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Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
Небензя: выхлоп от предстоящего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым
16 сентября 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой, передает РИА Новости.
По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».

Небензя добавил, что их не волнует сложившаяся практика работы и авторитет этого органа.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский. 

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#киев
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Бауэр: НАТО в 2024 году проведет самые масштабные со времен холодной войны
16 сентября 2023, 20:16

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что в следующем году Североатлантический альянс проведет самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender, которые пройдут в Германии, Польше и трех странах Балтики.
Сообщается, что в учениях примут участие более сорока тысяч военнослужащих. Бауэр подчеркнул, что НАТО «ожидает новая эра коллективной обороны».

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало о проведении этих учений. По данным газеты, в ходе учений будут собраны солдаты для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов НАТО.  В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией. Их начало запланировано на весну 2024 года.

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#сша
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#швеция
#нато
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Политолог Баранчик назвал имя достойного конкурента Горбачёва
16 сентября 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик сравнил армянского премьера Никола Пашиняна с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает Царьград.
«Дело в том, что Пашинян предатель и был в своё время завербован западными спецслужбами. Он, по сути дела, как Горбачёв, который развалил Советский Союз, точно так же он гробит свою страну. То есть ему абсолютно по барабану судьба армян, судьба Армении», — приводит слова Баранчика Царьград.

По словам политолога, Пашинян уедет на Запад, где будет вести спокойную жизнь. Баранчик подчеркнул, что предателей не интересует судьба людей и Родины. 

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. 

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#россия
#политолог
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Фридман пожаловался на введенные против него санкции
The Times: Фридман заявил, что санкции против него несправедливы
16 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto / Zolnierek

Российский миллиардер Михаил Фридман считает, что введенные против него ограничения являются «политическим инструментом», и заявил, что разрешить эту ситуацию вряд ли удастся. Его цитирует британская газета The Times.
По его словам, он и его коллеги по бизнесу всегда открыто говорили, что не имеют отношение к политике, и занимались только личным бизнесом. Поэтому, санкции с которыми он столкнулся, не обоснованы, заявил он. 
 
Сейчас по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он говорил, что в таком положении он не может даже заплатить уборщице и оказался запертым в своем доме в Лондоне.

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Американский журналист заявил об исчезновении Украины как государства. 

Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться. 

В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море. 
#санкции
#журналист
#море
#китай
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Американский журналист заявил об исчезновении Украины как государства
Американский журналист Никсон считает, что как государство Украина исчезает
16 сентября 2023, 17:32

Фото: istockphoto / alzay

Украины как государства больше нет. Таким мнением поделился американский журналист Гарланд Никсон, Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.
Никсон отметил, Украина на данный момент является инструментом агрессивной политики США. Он сравнил Украину с перчаткой, которую надевает злоумышленник, чтобы не оставить отпечатков на месте происшествия. 

Журналист читает, что американские неоконсерваторы используют украинскую сторону для разрушения Европы. 

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#сша
#журналист
#море
#украина
#турция
#происшествия
#польша
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Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться
16 сентября 2023, 17:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их «слабом потенциале». Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал»», — заявил Подоляк.

По его мнению, ранее он принес извинения за свои слова, но не уточнил, перед кем и когда. 

Напомним, Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X, заявив, что российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного. Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами.

При этом он упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

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#деньги
#украина
#страны
#турция
#индия
#китай
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В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море
Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины
16 сентября 2023, 16:32

Фото: iStock/kornyeyeva

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев потерял доступ к Черному морю из-за присутствия в нем российского флота. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по морю, так как в регионе присутствует флот РФ, и теперь Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за границу. Он отметил, что соседние восточноевропейские государства, которые блокируют экспорт зерна, нанесли серьезный удар в спину киевскому руководству, к чему украинский лидер Зеленский не был готов.

Соскин подчеркнул, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, называется «огненный мешок».

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Эрдоган допустил, что Турция может «пойти разными путями с ЕС»
16 сентября 2023, 16:15

Фото: istockphoto / naumoid

Президент республики отметил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары  может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк. 
 
По его словам, Европейский союз пытается разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию  и пойдет своим Путем, отметим Эрдоган.

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Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО. 

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