Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский

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Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, на котором ожидается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.
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Екатерина Коршунова