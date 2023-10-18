Небензя назвал число россиян, ставших заложниками блокады сектора Газа

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс граждан России и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
Также он заявлял, что Совет Безопасности ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.
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Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».
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Мелисса Тимофеева