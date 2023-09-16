Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Фото: сайт Кремля
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой, передает РИА Новости.
По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».
Небензя добавил, что их не волнует сложившаяся практика работы и авторитет этого органа.
Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский.
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Небензя добавил, что их не волнует сложившаяся практика работы и авторитет этого органа.
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Екатерина Коршунова