Небензя: ООН не намерена наказывать виновных в теракте на «Северном потоке»

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Некоторые члены Совета безопасности ООН не хотели вносить в проект заявления председателя СБ привлечение к ответу виновников теракта на «Северном потоке». Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Напомним, что ранее СБ ООН не принял представленный российской стороной проект заявления председателя Совбеза.
Небензя отметил, что Россия была озадачена непринятием заявления в ООН, поскольку обеспокоена проведением расследований по поводу атаки на «Северный поток». При этом, страны, которые должны были проводить эти расследования, не отчитываются об итогах своей работы. Отметим, что этим занимаются Дания, Германия и Швеция.
Постпред России в ООН рассказал, что в тексте заявления фигурировал призыв к оперативному завершению расследований. Однако представители западных стран приняли это за давление, которое может оказываться на три государства, занимающиеся изучением деталей атаки.
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Небензя отметил, что Россия была озадачена непринятием заявления в ООН, поскольку обеспокоена проведением расследований по поводу атаки на «Северный поток». При этом, страны, которые должны были проводить эти расследования, не отчитываются об итогах своей работы. Отметим, что этим занимаются Дания, Германия и Швеция.
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Анастасия Чинкова