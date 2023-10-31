Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ

Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский, во имя исполнения геополитических мечт США, намерен принести в жертву весь украинских народ, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к членам СБ ООН.
Российский представитель упрекнул западных членов СБ ООН в лицемерии, которое особенно хорошо читается сейчас, на фоне вспыхнувшей в секторе Газа гуманитарной катастрофы.
Напомним, постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев желтую звезду в зале заседаний Совета Безопасности ООН, которая напоминает ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.
Читайте также:
Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН
Небензя: Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
«Наш вам совет: вместо циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок», - прокомментировал ситуацию Небензя.
Читайте также:
Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН
Небензя: Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
Евгения Парфентьева