Небензя: Россия иммет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»

Фото: РИА Новости/Александр Щербак
Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, слова которого приводит РИА Новости.
«В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов "Северных потоков". Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока виновные не понесут ответственность», — заявил Небензя на очередном заседании Совета Безопасности ООН.Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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