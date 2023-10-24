Небензя: Россия не поддержит проект резолюции США по Израилю и сектору Газа

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Россия не поддержит проект резолюции США по ситуации на Ближнем Востоке, поскольку в нём нет призыва к прекращению боевых действий. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
В ходе заседания Небензя анонсировал подготовку Россией альтернативного проекта резолюции по Израилю и сектору Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова