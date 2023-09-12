Небензя: Россия предложила проводить сессии СБ ООН по поставкам ВСУ еженедельно

Фото: kremlin.ru
Россия призвала ООН проводить сессии по поставкам оружия на Украину еженедельно, об этом заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.
Ранее Небензя заявил, что многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются укрыться от нее в России. По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям.
Читайте также:
Подоляк: ООН и МАГАТЭ – фиктивные организации с мусорными оценками
Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20
Гутерреш призвал не делать из ООН «козла отпущения» за конфликт на Украине
Евгения Парфентьева