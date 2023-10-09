Небензя: СБ ООН не принял никакого решения по конфликту Израиля и Палестины

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил журналистам российский постпред Василий Небензя.
Как отметил Небензя, Россия в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров.
В свою очередь, постпред Мальты Ванесса Фрейзер заявила, что ни одно из государств-членов Совбеза не предлагало проект заявления. Она также указала, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.
Ранее заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд заявил, что Вашингтон ждёт от всех членов Совета Безопасности единогласного осуждения атаки на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит. А постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».
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«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — сказал российский постпред.
Ранее заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд заявил, что Вашингтон ждёт от всех членов Совета Безопасности единогласного осуждения атаки на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит. А постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».
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Артем Путинцев