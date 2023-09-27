Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе

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Власти США пошли на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Мы говорим не о какой-то хулиганской выходке. Мы говорим о теракте, затронувшем международную трубопроводную инфраструктуру и повлекшем за собой тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств», — подчеркнул Небензя.По словам российского постпреда, в последнее время в экспертном сообществе появляется всё больше и больше свидетельств в пользу того, что подрыв «Северных потоков» является делом рук Вашингтона. Как отметил Василий Небензя, в данном случае США руководствовались узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование на европейском континенте.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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Артем Путинцев