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Небензя: У Израиля нет права на самооборону

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы
02 ноября 2023, 01:15
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Не могу не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершено иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», — цитирует агентство слова постпреда.

Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.


«Удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», — отметил Небензя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#армия
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#израиль
#сектор газа
#россия
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Госдума лишит мандата депутата Белоусова из Челябинска
02 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме РФ комиссией по этики будет рассмотрен вопрос о лишении выходца из Челябинска Вадима Белоусова депутатских полномочий. Об этом пишут «Ведомости».
Уточняется, что процедура досрочного отзыва мандата была запущена с подачи комитета по защите конкуренции. Там до приговора суда и бегства из РФ работал Вадим Белоусов.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутатов принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись», — пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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#рф
#госдума
#депутат
#россия
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Посол России в Израиле: В секторе Газа ожидают эвакуации около 600 россиян
01 ноября 2023, 23:41

Фото? iStock/andriano_cz

Около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.

Анатолий Викторов добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, а также задействованы автобусы и самолёты.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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#россияне
#израиль
#посол
#эвакуация
#египет
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Reuters: Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
01 ноября 2023, 22:46

Фото: iStock/Michał Chodyra

Высокий суд Лондона постановил, что Российская Федерация в споре с бывшими акционерами компании ЮКОС не может претендовать на государственный иммунитет.
«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 млрд долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей своё существование нефтяной группы», — пишет агентство Reuters.

Уточняется, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа: Yukos Universal, Veteran Petroleum, Hulley Enterprises.

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#россия
#иммунитет
#суд
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Армия Израиля заявила о прорыве первой линии обороны в Газе
01 ноября 2023, 22:38

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа, об этом сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.
«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - прокомментировал ситуацию Хагари.

Он также отметил, что наземная операция Израиля в Газе проходит по плану.

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением

Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в Газе
#израиль
#сектор газа
#оборона
#армия
#палестина
#операция
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ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением
01 ноября 2023, 21:55

Фото: iStock/Naeblys

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X.
Напомним, 31 октября, сразу после прилёта ракет по Джебалии, в МВД сектора Газа сообщили о 400 погибших и раненых местных жителях.

«Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», - прокомментировали ситуацию ​представители УВКПЧ. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призывают к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

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#оон
#преступление
#война
#сектор газа
#израиль
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Путин заявил, что провокации, подобные «Северным потокам», могут повториться
01 ноября 2023, 21:38

Фото: kremlin.ru

Не стоит исключать повторение провокаций, подобных подрыву «Северных потоков», об этом заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», - прокомментировал ситуацию российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что несмотря на тот факт, что сломанный газопровод не представлял из себя критически важного объекта - в произошедшем сразу же попытались обвинить Россию. 

По словам российского президента, необходимо научиться просчитывать возможные риски и приучить себя реагировать на них должным образом.

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Путин заявил, что санкции обезопасят Россию от клопов

Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада
#газопровод
#владимир путин
#северный поток
#россия
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Путин заявил, что санкции обезопасят Россию от клопов
01 ноября 2023, 21:29

Фото: kremlin.ru

Прибавление антироссийских санкций помогут обезопасить Россию от постельных клопов, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

При этом, ранее глава РФ заявлял, что Россия будет находиться под санкциями США и стран Европы ещё долго время. Все преобразования должны обеспечить достижение технологического суверенитета России. Путин напомнил, что в ответ на антироссийские санкции 2014 года правительство ограничило импорт многих сельскохозяйственных товаров, что впоследствии благоприятно повлияло на отечественный рынок.

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#россия
#санкции
#импорт
#рф
#владимир путин
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В США заявили, что палестинцы сами решат, кто будет руководить ими после конфликта
Госдеп: жители Палестины сами выберут, кто будет руководить ими после конфликта
01 ноября 2023, 21:14

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Госдепартаменте США заявили, что палестинцы должны сами решить, кто будет ими руководить после окончания конфликта с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
В ходе брифинга он заявил, что выбор дальнейшего руководства Палестиной в первую очередь зависит от самих граждан государства, которые имеют право выбора. 

При этом официальный представитель Госдепа отметил, что США вместе с союзниками рассматривают возможные исходы событий в Палестине, а также заранее продумывают, кто бы мог руководить страной после завершения конфликта. 

Ранее издание Politico писало, что израильское правительство не планирует прекращать ведение боевых действий на территории сектора Газа. 

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#палестина
#правительство
#сша
#конфликт
#израиль
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Путин: Иностранцы в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток
01 ноября 2023, 20:58

Фото: kremlin.ru

Иностранцы уже запутались в антироссийских санкциях, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

При этом, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия еще долгое время будет находиться под санкционным давлением. 

Ранее стало известно о деталях 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. ЕС планирует внести в санкционные списки свыше 100 физических лиц и 40 юридических лиц. Санкции также повлияют на импорт и экспорт, в том числе сварочных аппаратов, химикатов, военных технологий, ряда обработанных металлов и других товаров.

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#санкции
#владимир путин
#россия
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