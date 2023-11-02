Небензя: У Израиля нет права на самооборону

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Не могу не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершено иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», — цитирует агентство слова постпреда.
Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.
«Удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», — отметил Небензя.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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