Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право

Фото: сайт Кремля
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар по объектам в республике — это грубое нарушение суверенитета Сирии и международного права со стороны США. Об этом Небензя сообщил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее сообщалось, что США выполнили удары по двум объектам в западной части Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Эти действия были выполнены по приказу президента Байдена в рамках самообороны. Остин подчеркнул, что эти удары не связаны с конфликтом между Палестиной и Израилем и не означают изменения политики Вашингтона.
Читайте также:
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт
«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
Екатерина Коршунова