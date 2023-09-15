Небензя: Украина получила от ООН на миллиард долларов больше Афганистана

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Организация Объединённых Наций в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя., назвав Киев лидером «по привлечению донорского внимания».
«Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим „экспериментальную демократизацию“ США и НАТО», — уточнил российский постпред, выступая на заседании Совбеза ООН.Небензя добавил, что многие из этих людей в отчаянии соглашаются на продажу органов и даже детей, чтобы прокормить других членов семьи.
«Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить», — добавил постпред РФ.Всего для выполнения гуманитарных планов в этом году ООН нужно, по словам Василия Небензи, 55,2 миллиарда долларов, однако получены были лишь 15,8 миллиарда.
Напомним, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). Общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.
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Артем Путинцев