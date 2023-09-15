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Небензя: Украина получила от ООН на миллиард долларов больше Афганистана

15 сентября 2023, 05:31
Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Организация Объединённых Наций в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя., назвав Киев лидером «по привлечению донорского внимания».
«Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим „экспериментальную демократизацию“ США и НАТО», — уточнил российский постпред, выступая на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что многие из этих людей в отчаянии соглашаются на продажу органов и даже детей, чтобы прокормить других членов семьи.


«Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить», — добавил постпред РФ.

Всего для выполнения гуманитарных планов в этом году ООН нужно, по словам Василия Небензи, 55,2 миллиарда долларов, однако получены были лишь 15,8 миллиарда.

Напомним, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). Общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.

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#помощь
#украина
#оон
#финансирование
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В Китае отстранили от должности министра обороны
FT: Министра обороны Китая из-за проблем с законом отстранили от должности
15 сентября 2023, 05:42

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Китае отстранили от должности министра обороны Ли Шанфу. В настоящее время он находится под следствием, пишет FT со ссылкой на американскую разведку и высокопоставленных чиновников.
«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — говорится в публикации.

Си Цзиньпин и компартия ранее заявили о недопущении коррупции в военных рядах. Кроме того, в августе китайский лидер сменил главу Ракетных войск генерала Ли Ючао и его заместителя Лю Гуанбиня.

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#сша
#китай
#джо министр
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Су-34 получили возможность нести на себе крылатые ракеты для конфликта с НАТО
Истребители Су-34 смогут нести в полёт крылатые ракеты большой дальности
15 сентября 2023, 04:52

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Российские фронтовые истребители Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Применение таких ракет с борта Су-34 было впервые опробовано в рамках специальной военной операции (СВО) России на Донбассе.

По словам собеседника агентства, как носители подобного оружия Су-34 «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».

Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что использование на Су-34 гиперзвуковыхракет «Кинжал» по решению президента РФ Владимира Путина «повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии».

Авторы публикации отметили, что на данный момент самолёт является наиболее дальнобойным тактическим истребителем. Кроме того, они напомнили о том, как в мае батареи Patriot противника были успешно ликвидированы Су-34 ВКС РФ.

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#самолёты
#военная техника
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RMF: Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал
RMF: Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за транзита зерна
15 сентября 2023, 02:48

Фото: iStock/Ivan Halkin

Украинские представители в ходе заседания по экспорту сельхозпродукции вели себя крайне эмоционально и обвинили Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна с Украины. Об этом сообщает RMF FM.
«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — цитирует радиостанция слова собеседника среди высокопоставленных дипломатов ЕС.

Во время встречи представители Украины обвинили Польшу в намеренном введении ветеринарного контроля с целью затянуть на пограничных переходах время ожидания, доходящее до 12 дней.

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#украина
#поставки
#польша
#ес
#зерно
#зерновая сделка
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Байден рассказал о словах Путину по поводу Китая и России
Глава США Джо Байден в 2021 году заявил, что Китай «не так уж и уважает Россию»
15 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/Albert_Karimov

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, как заявил Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию.
Выступая  в штате Мэриленд с посвященной американской экономике речью, президент США вспомнил, как в швейцарской столице обсуждал с Путиным «стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе». По словам Байдена, российский президент говорил об этом с неохотой, поскольку ожидал, что Вашингтон привлечёт к переговорам и Пекин.

«Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, <…>, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает», — заявил Байден слушателям (цитата по ТАСС).

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.

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#джозеф байден
#россия
#китай
#сша
#владимир путин
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, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает», — заявил Байден слушателям (цитата по ТАСС).Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.Читайте также:Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и КитаяКонгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против СШАСША будут всеми способами стремиться разрушить сотрудничество России и Китая"/>
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
15 сентября 2023, 02:26

Фото: сайт Кремля

Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, сообщает РИА Новости. Лидер КНДР отправился на авиазавод.




Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла 13 сентября на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин принял официальное приглашение Ким Чен Ына ответно посетить КНДР.

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#россия
#ким чен ын
#кндр
#поезд
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Президент Республики Сербской Додик в начале ноября посетит Россию
15 сентября 2023, 01:42

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в начале ноября посетит Российскую Федерацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу представительства Республики Сербской в России Душко Перовича.
В августе Додик заявлял, что в октябре или ноябре собирается в Китай для встречи с председателем Си Цзиньпином, а до конца года рассчитывает увидеться и с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит РФ. Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября — начале декабря», — цитирует издание слова Душко Перовича.

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#президент
#депутаты
#рф
#россия
#встреча
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ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому
15 сентября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в своём Telegram-канале.
По его словам, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

На данный момент Коломойский прибывает в СИЗО по делу о незаконном выводе 13 миллиардов долларов. Дело расследует СБУ. В том числе олигарху предъявили обвинение в хищении 9,2 миллиардами гривен «Приватбанка», которым ранее он владел. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости

Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.

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#украина
#бизнесмен
#обвинение
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В Турции приостановили строительство газового хаба для поставок из РФ из-за разногласий
14 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/ffikretow

Из-за споров по поводу контроля за газовым хабом в Турции, презназначенным для поставок из России, реализацию проекта задерживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
По информации агентства, речь идет о возникших «управленческих проблемах», которые выражаются в борьбе за управление газовым хабом между Москвой и Анкарой. Напоминаем, что о создании хаба заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках».

Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.

«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул Эрдоган.

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#отношения
#рф
#переговоры
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#газ
#проект
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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
14 сентября 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джозефом Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает NBC News со ссылкой на украинского чиновника.
«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, конкретно место встречи лидеров США и Украины пока остается неизвестным. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

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