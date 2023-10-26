Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН

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Совет Безопасности ООН не смог выполнить ожидания, связанные с решением палестино-израильского конфликта, и теперь ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации лежит на Генеральной Ассамблее, заявил постпредставитель России Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, передает РИА Новости.
Постпредставитель России также заявил, что Россия поддерживает проект резолюции, представленный арабской группой от имени Иордании, и вошла в число соавторов данного проекта. Согласно этому проекту, Генеральная Ассамблея призывает к мгновенному прекращению огня и требует, чтобы все стороны соблюдали обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов.
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