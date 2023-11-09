Небензя заявил о лицемерном подходе Запада к жителям Донбасса и Газы

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что изобретательность западных стран в вопросе обстрелов сектора Газа сравнима с лицемерием Запада по отношению к жителям Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 8 ноября, состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН, запрошенное Россией в связи обстрелом Донецка Киевом.
По словам Небензи, западные коллеги по Совбезу восприняли запрос российской стороны на сегодняшнее заседание как очередной повод для повторения «заезженных мантр» о том, что во всем виновата Российская Федерация.
Он подчеркнул, что жители Донбасса с 2014 года живут в такой парадигме, когда жертвы агрессии Киева против своих же граждан попросту перестали существовать для Запада.
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По словам Небензи, западные коллеги по Совбезу восприняли запрос российской стороны на сегодняшнее заседание как очередной повод для повторения «заезженных мантр» о том, что во всем виновата Российская Федерация.
«Сегодня, как мы услышали, оказывается, созывать заседание по поводу атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных граждан – «это цинично». А не кажется ли вам, что говорить это — верх цинизма и лицемерия?», — задался вопросом постпред.
Он подчеркнул, что жители Донбасса с 2014 года живут в такой парадигме, когда жертвы агрессии Киева против своих же граждан попросту перестали существовать для Запада.
«Мы постоянно слышим одну и ту же мантру: «этого бы не произошло, если бы Россия не начала». Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту», — сказал Небензя.
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Диана Аванесян