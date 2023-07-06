Небензя заявил об отсутствии доказательств по иранским беспилотникам на Украине

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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад не представил никаких неопровержимых доказательств того, что Россия якобы применяет иранские БПЛА на Украине. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.
В четверг, 6 июля, состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное исполнению резолюции 2231, которая закрепила создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Отмечается, что ряд стран Запада, в том числе США, Франция, Британия не в первый раз обвинили Россию в якобы применении беспилотников Ирана на Украине. По их мнению, это является нарушением указанной резолюции.
Уточняется, что страны Запада многократно утверждали, что Иран якобы поставляет БПЛА России для боевых действий на Украине, акцентируя внимание на том, что такая передача — это нарушение резолюции 2231.
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«Все что мы видим, это некие подозрения и невнятные оценки, строящиеся на информации из открытых источников», — заявил Небензя.
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Екатерина Коршунова