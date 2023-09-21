Фото: сайт Кремля
Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, главой МИД Болгарии Марией Габриэль и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, где обсуждались вопросы открытия европейского рынка для украинских сельскохозяйственных продуктов
«Гоните эту неблагодарную скотину», — призвал пользователь с ником Kamil Otwinowski.
«Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Отвратительно!», — написал PowoliDoCelu Pira Finance.
«Берегитесь Украины. Довольно. Хватит с населения ЕС. Они не станут продолжать спонсировать украинский конфликт», — добавил Peter A Rechnagel.
«Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво», — отметил RaDeger.
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«Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Отвратительно!», — написал PowoliDoCelu Pira Finance.
«Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво», — отметил RaDeger.
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Диана Аванесян