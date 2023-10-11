«Недружественные релоканты»: Депутат Хамзаев предложил официальный термин для предателей

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Необходимо на законодательном уровне ввести термин «недружественные релоканты», который будет обозначать людей, покинувших Россию по политическим причинам, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью для «РИА Новости».
«Вполне должен существовать термин «недружественные релоканты», который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», - прокомментировал ситуацию Хамзаев.
По словам депутата, новое определение должно быть включено в законодательную систему также, как термин «иноагент» и влиять на процесс дальнейшего трудоустройства гражданина и количества налогов, которые он будет обязан выплачивать.
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Евгения Парфентьева