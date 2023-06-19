Неизвестная исцарапала москвичку ножницами на улице

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«Известия»: неизвестная напала на москвичку с ножницами и исцарапала её
На пожилую женщину в Москве во время посадки клумб напала неизвестная с ножницами. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошёл по адресу Рублевское шоссе, 127. Злоумышленница подбежала к пенсионерке и нанесла ей три царапины. После этого неизвестная ударила метсную жительницу по лбу рукояткой от ножниц и убежала.
Ранее сообщалось, что в купе поезда Барнаул — Адлер мужчина набросился с ножом на соседей. Инцидент произошёл рядом с городом Канашем в Чувашии. Пассажир поезда Барнаул — Адлер кинулся с ножом на своих попутчиков в купе.
Кроме того, известно, что в Москве 20-летний парень угрожал пистолетом девятилетнему мальчику, а потом брызнул перцовым баллончиком его отцу в лицо прям при полицейских.
Инцидент произошёл по адресу Рублевское шоссе, 127. Злоумышленница подбежала к пенсионерке и нанесла ей три царапины. После этого неизвестная ударила метсную жительницу по лбу рукояткой от ножниц и убежала.
Кроме того, известно, что в Москве 20-летний парень угрожал пистолетом девятилетнему мальчику, а потом брызнул перцовым баллончиком его отцу в лицо прям при полицейских.
Андрей Гаврилов