Неизвестные облили искусственной кровью штаб-квартиру партии Нетаньяху

Россию на саммите по сектору Газа, который пройдет 21 октября в Каире, представит специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве.