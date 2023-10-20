Неизвестные облили искусственной кровью штаб-квартиру партии Нетаньяху

Фото: istockphoto/graphixchon
Неизвестные испачкали искусственной кровью стены одного из зданий в Тель-Авиве, в котором размещается штаб-квартира партии «Ликуд». Лидером этой партии является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает издание The Times of Israel, на фасаде здания появились «кровавые» разводы и отпечатки ладоней. Помимо этого, на входные двери и стены были прикреплены коллажи из фотографий людей. На снимках изображены израильтяне, которые оказались в заложниках у боевиков палестинской группировки ХАМАС.
Как считают авторы публикации, этой акцией неизвестные пытались показать, что считают действующее руководство страны ответственным за то, что произошло 7 октября. Тогда силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. Одновременно радикалы вторглись в южные районы страны, захватив в плен сотни заложников.
После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство фактически находится в состоянии войны. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении собственной военной операции под названием «Железные мечи».
Представитель боевого крыла палестинского движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда рассказал, что в руках ХАМАС находятся от 200 до 250 заложников. Израильские спецслужбы считают, что в плену у боевиков сейчас содержится 203 человека.
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Как считают авторы публикации, этой акцией неизвестные пытались показать, что считают действующее руководство страны ответственным за то, что произошло 7 октября. Тогда силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. Одновременно радикалы вторглись в южные районы страны, захватив в плен сотни заложников.
Представитель боевого крыла палестинского движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда рассказал, что в руках ХАМАС находятся от 200 до 250 заложников. Израильские спецслужбы считают, что в плену у боевиков сейчас содержится 203 человека.
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Александр Бойцов