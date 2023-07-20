Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области

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В Бердске Новосибирской области неизвестный мужчина пытался сжечь здание местного военного комиссариата. Инцидент произошел вечером в среду, 19 июля.
Площадь возгорания составила около 0,5 квадратного метра. Пламя потухло само собой через несколько минут. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений». Записи с камер видеонаблюдения изучают правоохранители.
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