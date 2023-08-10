Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон

Фото: iStock/icholakov
Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что некоторые из мятежников в Нигере ранее проходили военную подготовку в США.
«Известно, что часть нигерских мятежников была обучена американскими инструкторами. Однако это обучение не связано с их текущими действиями», — отметил Райдер на брифинге для прессы.Райдер также подчеркнул, что всякая подготовка, предоставляемая через американские военные структуры, основывается на «ценностях демократии».
Читайте также:
В США заявили, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов
В США заявили, что ВСУ все чаще начали сдаваться в плен
Артем Кузьмин