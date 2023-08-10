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Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон

Пентагон: несколько мятежников в Нигере проходили американское военное обучение
10 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/icholakov

Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что некоторые из мятежников в Нигере ранее проходили военную подготовку в США.

«Известно, что часть нигерских мятежников была обучена американскими инструкторами. Однако это обучение не связано с их текущими действиями», — отметил Райдер на брифинге для прессы.
Райдер также подчеркнул, что всякая подготовка, предоставляемая через американские военные структуры, основывается на «ценностях демократии».

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#всу
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Вашингтон заговорит о мире на территории Украины после контрнаступления ВС РФ
Рогов: США пойдут на переговоры с Россией только после контрнаступления ВС РФ
10 августа 2023, 22:30

Фото: iStock/macky_ch

Вашингтон начнет говорить о мире на территории Украины после того, как российская армия начнет полномасштабное наступление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что согласно опросам, около половины жителей США выступают против продолжения помощи Украине, как финансовой, так и военной. 

Также, Рогов не исключил скорую ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал его слишком токсичным для Запада. По ​его словам, конфликт на Украине выгоден США, потому что таким способом, ​власти пытаются ослабить Россию. Рассуждая о возможных мирных переговорах, Рогов заявил, что они могут состояться после того, как ВС РФ перейдут в полномасштабное наступление. 

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#вс рф
#рогов
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В США заявили, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом
10 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/Kamila Kozioł

США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными. 

Райдер заявил, что Киев выполняет все обещания, относительно применения данного вида вооружения в ходе ведения боевых действий. ​Пресс-секретарь оборонного ведомства США подчеркнул, что власти будут продолжать поставки Украине необходимых ​боеприпасов.

Напомним, речь идет об обещании Киева не использовать кассетные боеприпасы для ударов по российским территориям. Накануне, Украина предоставила США первый отчет о применении данного вида вооружения. 

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#сша
#украина
#боеприпасы
#поставки
#всу
#вооружения
#киев
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Джо Байден запросит у Конгресса США $13 млрд для Киева
AP: Байден запросит у Конгресса США 13 миллиардов долларов на поддержку Украины
10 августа 2023, 22:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса США еще более 13 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
По словам собеседников издания, Байден заявил о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

Обратиться к Конгрессу американский президент намерен 10 августа. Примечательно, что представители администрации Байдена неоднократно высказывали Киеву предупреждения о том, что терпение Конгресса не безгранично и финансирование Украины не может продолжаться вечно.

Также, источники издания заявили, что Байден намерен попросить еще $8,5 млрд на гуманитарные нужды Киева и других стран. 

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#трамп
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США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов
Пентагон: США увеличили объем производства снарядов для Украины до 24 тысяч в месяц
10 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/icholakov

США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тыс. с 14 тыс. в месяц. Об этом сообщили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве также заявили, что в ближайших планах - увеличить число поставляемых снарядов Украине до 80 тысяч ежемесячно. 

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что администрация США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине. ​Необходимости в том, чтобы обращаться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании нет. 

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#сша
#помощь
#администрация
#нато
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Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины
На Украине сообщают о повторном намерении Зеленского поменять Резникова
10 августа 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников может потерять должность. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По словам авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский ищет нового кандидата на должность министра обороны страны.  

В материале говорится, что украинский лидер уже провел ряд переговоров с потенциальными кандидатами на пост руководителя оборонного ведомства. Отмечается, что Резникову может быть предложен пост посла Украины в Великобритании, в связи с увольнением с этой должности Вадима Пристайко.  

Также сообщается, что Зеленский ранее уже занимался вопросом смещения с поста Резникова. 

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#владимир зеленский
#всу
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В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга
И.о. директора Киево-Печерской лавры Остапенко допустил разгон верующих водой
10 августа 2023, 21:19

Фото: iStock/ingvar shapik

Исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что прихожан могут начать выгонять с территории монастыря водой из шлангов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Один из подписчиков Остапенко задался вопросом о том, не пора ли прихожан монастыря выгонять с помощью шлангов с водой. И.о. директора лавры ответил, что по всей видимости, пришло время для применения подобных мер. 

Сотрудники заповедника намерены опечатать корпуса монастыря. Из помещений они насильно вытесняют прихожан церкви. Полицейские оцепили здание заповедника и не допускают прохода граждан внутрь. Постояльцы монастыря жалуются, что у них нет места для ночевки, а на территории лавры находятся их личные вещи, которые они не могут забрать. 

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#упц
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НАТО готовится к открытию второго фронта из-за неудач ВСУ
Сенатор Ковитиди: НАТО серьезно беспокоят неудачи ВСУ
10 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что НАТО продемонстрировала свою несостоятельность в управлении украинской военной кампании против России. Об этом пишет издание РИА Новости.
Она отметила сильную обеспокоенность альянса вопросом наступления ВСУ и их неудачами в ходе боевых действий.  

По словам сенатора, НАТО может открыть второй фронт против России и уже в настоящее время блок активизирует силы на западном направлении. Ковтиди заявила, что сомнений в том, что Североатлантический альянс создает антироссийскую коалицию под предводительством США, нет.  

Она также указала на намерение Польши оккупировать западные территории Украины. 

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#сша
#отношения
#нато
#всу
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Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Трамп назвал Джо Байдена ментальной катастрофой для США
10 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.

Напомним, ранее президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. Президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо. 

Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.

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#сша
#президент
#администрация
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#трамп
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Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
Мятежники в Нигере заявили об убийстве президента Базума в случае военной интервенции
10 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Мятежники в Нигере замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума в случае, если будут попытки интервенции в государство для восстановления власти последнего.
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#военные
#правительство
#власть
#нигер
#политика
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