Нелегальным мигрантам в РФ могут запретить получать права и водить автомобиль

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Министерство внутренних дел РФ предлагает ввести в стране режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий некоторые запреты и ограничения. Например, они не смогут получать водительские права, водить машину и переводить деньги.
Также нелегальных мигрантов могут ограничить в открытии банковских счетов, переводе денежных средств и заключении брака. Основанием для внесения иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц может быть истечение срока временного пребывания или вида на жительство, а также если выявлено незаконное пересечение им государственной границы РФ.
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Александр Бойцов