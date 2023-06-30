Немцы назвали «отвратительным» новое требование Зеленского Евросоюзу

Фото: kremlin.ru
В Германии раскритиковали очередное требование Зеленского о старте переговоров по вступлению Киева в ЕС
Читатели немецкого издания Die Welt возмутились после очередного требования Владимира Зеленского о том, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз необходимо начать как можно быстрее, цитаты немцев приводит «РИА Новости».
«Украинцы требуют, чтобы Украину восстанавливали не на деньги их коррумпированных олигархов, а на средства европейских налогоплательщиков. Это отвратительно», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Зеленский может просить о приеме в ЕС, может подать заявление, не более», - подметил второй.
«Я настаиваю, чтобы он больше ничего не «требовал», это просто раздражает», - подытожил третий.
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«Украинцы требуют, чтобы Украину восстанавливали не на деньги их коррумпированных олигархов, а на средства европейских налогоплательщиков. Это отвратительно», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Я настаиваю, чтобы он больше ничего не «требовал», это просто раздражает», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева