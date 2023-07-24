Немцы посетовали на слабую память Бербок

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.
«У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - подметил второй.
«Она вообще использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя, как стажер, а не министр иностранных дел», - подытожил третий.
Ранее читатели Die Welt посмеялись над требованием Владимира Зеленского к НАТО.
«Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований», - заметили в интернете.
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