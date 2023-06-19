Немецкие телезрители высмеяли Олафа Шольца, забравшегося в истребитель для отправки сигнала России

Фото: сайт Кремля
По мнению одного из них, канцлеру «следовало бы сразу же отправиться на Восточный фронт»
Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера Олафа Шольца, который влез в кабину истребителя Eurofighter во время натовских учений Air Defender, вызвал множество насмешек у зрителей, пишет 19 июня РИА Новости.
На опубликованном телекомпанией видео заметно, как канцлер ФРГ весьма неловко залезает в кабину самолета и позирует оттуда для фото. После этого в эфире прозвучали слова эксперта о том, что таким «символичным» образом Шольц посылает одновременный «сигнал» как России, так и союзникам по НАТО.
Под роликом немецкие зрители оставили множество комментариев. По словам одного из пользователей, канцлеру следовало «сразу же отправляться на Восточный фронт».
Ранее канцлер Германии заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, а не в членстве в НАТО. По его словам, окончание конфликта возможно только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
На опубликованном телекомпанией видео заметно, как канцлер ФРГ весьма неловко залезает в кабину самолета и позирует оттуда для фото. После этого в эфире прозвучали слова эксперта о том, что таким «символичным» образом Шольц посылает одновременный «сигнал» как России, так и союзникам по НАТО.
«Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс!», — написал комментатор с ником Delta.Большинство назвали поступок Шольца «цирком» и «позором». А кое-кто пошутил, что канцлеру нужно было позволить подняться в воздух, чтобы он больше не вернулся.
Ранее канцлер Германии заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, а не в членстве в НАТО. По его словам, окончание конфликта возможно только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
Артем Путинцев