Немецкий концерн Rheinmetall не поставит Украине Leopard в этом году

Фото: iStock/photosvit
По его словам, комания располагает примерно 110 танками, из них – 22 Leopard 2. Эта техника может быть подготовлена и передана Украине.
«Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро», - объяснил Паппергер в интервью Bild.
По его словам, на ремонт танков понадобится много времени, так как они нуждаются в полном переоборудовании.
При этом фронтмен группы «Земляне» Владимир Киселёв пообещал учредить премию в размере одного миллиона рублей за каждый подбитый немецкий танк Leopard.