Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Финансовые и политические элиты США и Великобритании сделали из Украины плацдарм для уничтожения славянского народа. С таким заявлением выступил бывший депутат бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По мнению Гердта, вооруженное противостояние на Украине может быть прекращено в течение одного дня в случае смены власти в Соединенных Штатах.
Читайте также:
Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада
Политолог Гердт заявил о провале политики Шольца в Германии
В Германии убеждены, что Зеленский сильно оторвался от реальности
Александр Бойцов