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Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России

Welt: Запад не изолировал Россию, около ста стран в разной степени ей близки
15 сентября 2023, 16:52
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Запад не смог добиться изоляции России, «вселенная союзников Путина многообразна». Об этом пишет немецкое издание Welt.
По информации издания, большинство полагает, что встреча главы российского государства Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына говорят о том, что у РФ из-за изоляции совсем нет союзников на внешнеполитической арене, однако такое мнение ошибочно.

«Северная Корея — лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы», — говорится в материале газеты.


Издание также обратило внимание на число стран, которые проголосовали против РФ в рамках резолюций ООН. Сообщается, что остальные сто государств имеют разную степень близости к российскому государству.

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СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
15 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/rarrarorro

Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. 

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МИД России будет добиваться реакции на угрозы Киева в адрес журналистов
15 сентября 2023, 16:59

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что будут добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур.
Представители министерства также заявили, что возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима.

Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе. Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.

Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.

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#киев
#всу
#журналисты
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Генерал Суровикин был замечен в Алжире
Генерал Суровикин появился в Алжире в составе делегации Минобороны
15 сентября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был замечен в Африке 15 сентрября. Фотографию, где присутствует Суровикин опубликовали в Facebook* на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
Сообщается, что Экс-главком ВКС прибыл в Алжир в составе делегации Министерства обороны России. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

 «Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — указано в публикации.
Официальных комментариев от Минобороны по этому поводу не поступало. 

Напомним, что ранее Суровикин потерял должность командующего ВКС после попытки мятежа Евгения Пригожина. Позже страница Сергея Суровикина была удалена с официального сайта Министерства обороны Российской Федерации.

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*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#вкс
#сво
#минобороны
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Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
15 сентября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в интервью Fox News.
«Украина должна победить в этой войне», - заявила Бербок, отвечая на вопрос журналиста о том, как должен завершиться украинский конфликт.

При этом, глава немецкого ведомства отметила, что если победа останется на стороне России, то это станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».

11 сентября Бербок посетила Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.

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#победа
#конфликт
#украина
#германия
#кндр
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Михаил Ждан стал депутатом Московской областной думы
15 сентября 2023, 15:46

Фото: Александра Степанова

Михаил Ждан официально стал депутатом Мособлдумы. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил его на заседании пожелал успехов. Он вручил Ждану удостоверение и нагрудный знак депутата Московской областной думы, сообщается на думском сайте.
Дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 прошли 8-10 сентября. Из пяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Ждан, который баллотировался как самовыдвиженец.
 
Михаил Александрович Ждан родился 28 декабря 1982 года в подмосковном Чехове. В 2008-м закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».
 
Директор муниципального казённого учреждения городского округа Пушкинский Московской области «Сервис-Центр». Являлся депутатом Совета депутатов городского округа Пушкинский.

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В Крыму нашли единственное решение для обеспечения безопасности полуострова
Сенатор Цеков: Украину нужно отсечь от Чёрного моря, чтобы обезопасить Крым
15 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Обеспечить безопасность Крыма можно только оградив Украину от Чёрного моря, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью «РИА Новости».
«Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры», - прокомментировал ситуацию Цеков. 

Сенатор убежден, что это единственный вариант для обеспечения безопасности полуострова. 

Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.

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#крым
#чёрное море
#украина
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В Госдуме связали внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» с бессилием Киева
Шеремет: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» указывает на бессилие Киева
15 сентября 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского ресурса «Миротворец» указывает на бессильную злобу киевского режима.
«Киевский режим продолжает исходить желчью и скрежетать зубами в своей бессильной злобе, хоть как-то напакостить странам, которые не желают быть западной колонией, и людям, которые стремятся построить справедливый и честный мир», - цитирует РИА Новости Шеремета.
 
Напомним, 15 сентября стало известно, что Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Ким Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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Народ сам линчует власти Украины, когда узнает реальные потери среди ВСУ
Соскин: Зеленского уничтожат после раскрытия потерь ВСУ
15 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/breakermaximus

Президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и «Слуг народа», и нынешней верхушки, ну и Зеленского», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он призвал правительство незамедлительно раскрыть народу реальные потери среди убитых и пропавших военных. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.

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«Трамп или Байден?»: В США выяснили, кто победит на выборах в 2024 году
Reuters: На выборах в 2024 году Байден и Трамп набрали бы одинаковые 37% голосов
15 сентября 2023, 14:38

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Международные эксперты выяснили, кто победил бы на выборах в президенты США в 2024 году – нынешний американский лидер Джозеф Байден или бывший глава США Дональд Трамп.
Опрос провело агентство Reuters, совместно с компанией Ipsos.

«Кандидат от партии демократов Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и Дональд Трамп: оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать», - свидетельствуют данные опроса.

В голосовании приняли участие 4413 американцев. При этом, большинство опрошенных выразили обеспокоенность из-за преклонного возраста обоих кандидатов, а также из-за ухудшения состояния экономики США.

Ранее аналогичный опрос провела газета The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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