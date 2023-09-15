Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России

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Запад не смог добиться изоляции России, «вселенная союзников Путина многообразна». Об этом пишет немецкое издание Welt.
По информации издания, большинство полагает, что встреча главы российского государства Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына говорят о том, что у РФ из-за изоляции совсем нет союзников на внешнеполитической арене, однако такое мнение ошибочно.
Издание также обратило внимание на число стран, которые проголосовали против РФ в рамках резолюций ООН. Сообщается, что остальные сто государств имеют разную степень близости к российскому государству.
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«Северная Корея — лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы», — говорится в материале газеты.
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Екатерина Коршунова