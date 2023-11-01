Немецкий бизнесмен Дотком: Украина стала «чёрной дырой для западных денег»

Фото: iStock/Andrii Atanov
Запад напрасно снабжает Украину вооружением и финансирует страну, поскольку Россия может в любой момент одолеть ВСУ. Об этом в соцсети X написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, что США и ЕС вместе с НАТО сделались посмешищем, оказывая бессмысленную многомиллиардную помощь Украине. Страна фактически стала «чёрной дырой для западных денег».
Дотком добавил, что в планах у Запада продолжать финансирование Украины, несмотря на очевидный провал ВСУ.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал главное условие для победы России над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины
В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины
Политолог Светов объяснил проблему обеспечения Украины Штатами
Дотком добавил, что в планах у Запада продолжать финансирование Украины, несмотря на очевидный провал ВСУ.
Читайте также:
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины
В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины
Политолог Светов объяснил проблему обеспечения Украины Штатами
Анастасия Чинкова