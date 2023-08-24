Немецкий генерал Катер сообщил о «плохой новости» из зоны СВО

Фото: iStock/Anna_Anikina
Генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что ВС Украины разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны. Об этом пишет Die Welt.
Военный назвал малое количество сообщений о положении на линии соприкосновения «плохой новостью».
Он добавил, что Киев ошибается, продолжая борьбу лобовыми атаками с «блестящей системой защиты».
Читайте также:
Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — цитирует издание слова Катера.
«В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе», — признал собеседник издания.
Читайте также:
Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
Диана Аванесян