Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана а Германию

Фото: сайт Кремля
Немецкий оппозиционный политик, глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.
По данным немецкого издания Bild, этот визит может состояться в сентябре. Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще в мае 2023 года, после победы Эрдогана на президентских выборах, пригласил его посетить Германию. По мнению Винкеля, турецкий лидер восхваляет боевиков ХАМАС и всегда был и остается в первую очередь исламистом.
В противном случае, считает Винкель, хваленые национальные интересы превратятся в ничего не значащие слова.
Ранее президент Турции на масштабном митинге в стамбульском аэропорту заявил, что Израиль останется в одиночестве после голосования в ООН по поводу резолюции о секторе Газа. Эрдоган также задался вопросом, задумывается ли Запад возможной о войне «креста с полумесяцем».
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«Если у Германии есть хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», — заявил политик.
Ранее президент Турции на масштабном митинге в стамбульском аэропорту заявил, что Израиль останется в одиночестве после голосования в ООН по поводу резолюции о секторе Газа. Эрдоган также задался вопросом, задумывается ли Запад возможной о войне «креста с полумесяцем».
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Александр Бойцов